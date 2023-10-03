İtalya'da otobüs kazasında 20 kişi öldü Venedik kentinde bir otobüsün üst geçitten düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi hayatını kaybetti.

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İHA

İtalya’nın Venedik kentindeki Mestre semtinde seyir halindeki otobüs üst geçitten düştü.

20 kişi yaşamını yitirdi: Şehirde yas ilan edildi

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye sevk edildi.

Venedik Belediye Başkanı Louis Brugnaro yaptığı açıklamada, kazada ilk belirlemelere göre en az 20 kişinin hayatını kaybettiğini aktararak, “Bu akşam toplumumuzu büyük bir trajedi vurdu. Otobüsteki çok sayıda kurbanın anısına derhal şehirde yas ilan ettim” dedi.

Kazanın nedeni bilinmiyor

İtalyan basınında yer alan haberlerde, kazada çok sayıda kişinin de yaralandığı aktarılarak, kazanın nedeninin henüz bilinmediği ifade edildi.

Kaza nedeniyle Mestre ile Venedik arasındaki demiryolu hattı askıya alındı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)