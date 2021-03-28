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    İtalya'da polis helikopteri kaza yaptı

    Kalkış sırasında yan yatan helikopterdeki mürettebat yara almadı.
    • İHA
    • 28.03.2021 - 13:45
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 13:48
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    İtalya'da polis helikopteri kaza yaptı

    İtalya’nın kuzeyindeki Bolzano kentinde havaalanında eğitim uçuşu için kalkışa hazırlanan AW169 tipi helikopter, kaza geçirdi.

    Henüz tespit edilemeyen bir arıza nedeniyle kendi etrafında dönmeye başlayan helikopter bir süre sonra sağa doğru yattı.

    YARALANAN OLMADI

    İtalyan polisine ait helikopterin pervanesi parçalanırken, 2 pilotun kazayı yara almadan atlattığı belirtildi. Güvenlik güçlerinin kazanın nedenini araştırdığı öğrenildi.

    İtalya'da polis helikopteri kaza yaptı VİDEO

    İtalya da polis helikopteri kaza yaptı #1

    İtalya da polis helikopteri kaza yaptı #2

    İtalya da polis helikopteri kaza yaptı #3

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