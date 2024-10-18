AA
İtalya'nın Toskana bölgesini şiddetli yağış vurdu.
Cornia Nehri'nin taşması sonucu Livorno ile Siena şehirlerinde sel ve su baskınları meydana geldi.
MAHSUR KALANLAR KURTARILDI
Cadde ve sokaklar sular altında kalırken, araçlar da sel suyuna gömüldü.
İtalya itfaiyesi, mahsur kalan 30 kişiyi kurtardı.
BİR SAATTE BİR AYIN ORTALAMASINDAN DAHA FAZLA YAĞMUR YAĞDI
Toskana Bölgesel Yönetim Başkanı Eugenio Giani, Livorno'ya bağlı Campiglia Marittima komününde bir saatte "bir ayın ortalamasından daha fazla" yağış kaydedildiğini belirtti.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor..
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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