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İtalya'da şiddetli yağış: Yerleşim yerleri sular altında kaldı

İtalya'da şiddetli yağış: Yerleşim yerleri sular altında kaldı Toskana bölgesinde etkili olan şiddetli yağış, sel ve su baskınlarına yol açtı, mahsur kalan 30 kişi ekipler tarafından kurtarıldı..