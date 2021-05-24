Euro
10.2522
-0.07%
Dolar
8.3887
-0.32%
Altın
508.15
-0.18%
Borsa
1.452
0.02%
Bitcoin
317.079
13.90%
EXEN Coin
41.03
17.09%
21ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 21 C

    İtalya’da son 24 saatte 110 ölüm

    İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 2 bin 490 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 194 bin 672’ye yükseldi.
    • İHA
    • 24.05.2021 - 20:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İtalya’da son 24 saatte 110 ölüm

    İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 5 binin altında seyrediyor.

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 107 bin 481 korona virüs testi yapıldığı ve 2 bin 490 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 194 bin 672’ye ulaştığı kaydedildi.

    110 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 110 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 125 bin 335’e yükseldiğini açıkladı.

    Bakanlık, son 24 saatte 7 bin 32 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 276 bin 439’a olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 28 kişi azalarak bin 382’ye geriledi.

    AŞILAMADA SON DURUM

    İtalya'da bugüne kadar 31 milyon 60 bin 70 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 10 milyon 275 bin 622 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.

    İtalya’da son 24 saatte 110 ölüm #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir