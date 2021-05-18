İtalya’da son 24 saatte 4 bin 452 yeni vaka

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 452 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 167 bin 25'e yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 262 bin 864 korona virüs testi yapıldığı ve 4 bin 452 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 167 bin 25'e ulaştığı kaydedildi.

201 KİŞİ DAHA ÖLDÜ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 201 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 497'ye yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 13 bin 228 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 315 bin 308 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 65 kişi azalarak bin 689'a geriledi.

28 MİLYON KİŞİ AŞILANDI

İtalya'da bugüne kadar 28 milyon 74 bin 383 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 8 milyon 921 bin 28 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.