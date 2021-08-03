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    İtalya'da son 24 saatte 4 bin 845 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 4 bin 845 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 4 milyon 363 bin 374’e ulaştı.
    • İHA
    • 03.08.2021 - 19:47
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    İtalya'da son 24 saatte 4 bin 845 yeni vaka

    İtalya’da koronavirüs salgınında vaka sayısı artmaya devam ediyor.

    İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 209 bin 719 koronavirüs testi yapıldığı ve 4 bin 845 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 363 bin 374’e ulaştığı kaydedildi.

    SON 24 SAATTE 27 CAN KAYBI

    Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 27 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 128 bin 115’e yükseldiğini açıkladı.

    Bakanlık, son 24 saatte 3 bin 615 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 94 bin 216 olduğunu belirtti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı ise 9 kişi artarak 258’e yükseldi.

    İtalya da son 24 saatte 4 bin 845 yeni vaka #1

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