İtalya’da son 24 saatte 5 bin 506 yeni vaka

İtalya’da koronavirüs salgınında son 24 saatte 5 bin 506 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 4 milyon 172 bin 525'e yükseldi.

İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 287 bin 256 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 506 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 172 bin 525'e ulaştığı kaydedildi.

149 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 149 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 646'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 661 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 306 bin 730 olduğunu belirtti.

YOĞUN BAKIMDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 46 kişi azalarak bin 643'e geriledi.

İtalya'da bugüne kadar 28 milyon 382 bin 984 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 9 milyon 49 bin 348 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.