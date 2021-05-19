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- İtalya’da son 24 saatte 5 bin 506 yeni vaka
İtalya’da son 24 saatte 5 bin 506 yeni vaka
- İHA
- 19.05.2021 - 19:08
İtalya’da koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 10 binin altında seyrediyor.
İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 287 bin 256 korona virüs testi yapıldığı ve 5 bin 506 yeni vaka tespit edildiği belirtilerek, toplam vaka sayısının 4 milyon 172 bin 525'e ulaştığı kaydedildi.
149 KİŞİ DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 149 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının 124 bin 646'ya yükseldiğini açıkladı.
Bakanlık, son 24 saatte 12 bin 661 kişinin iyileştiğini ve aktif Covid-19 hasta sayısının 306 bin 730 olduğunu belirtti.
YOĞUN BAKIMDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Yoğun bakımdaki Covid-19 hastalarının sayısı ise 46 kişi azalarak bin 643'e geriledi.
İtalya'da bugüne kadar 28 milyon 382 bin 984 doz Covid-19 aşısı uygulanırken, 9 milyon 49 bin 348 kişiye ise aşının her iki dozu yapıldı.