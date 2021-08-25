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    İtalya'da son 24 saatte 7 bin 548 yeni vaka tespit edildi

    İtalya'da Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre son 24 saatte 7 bin 548 kişi koronavirüse yakalandı.
    • AA
    • 25.08.2021 - 22:47
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    İtalya'da son 24 saatte 7 bin 548 yeni vaka tespit edildi

    Koronavirüs kapsamında tedbirlerini arttıran İtalya'da yeni vaka sayıları açıklandı.

    Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 244 bin 420 testte 7 bin 548 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

    Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 4 milyon 502 bin 396'ya ulaştı.

    İtalya da son 24 saatte 7 bin 548 yeni vaka tespit edildi #1

    SON 24 SAATTE 59 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

    Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 135 bin 724 olarak kaydedildi.

    İtalya'da virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 59 artarak 128 bin 914'e yükseldi.

    İyileşenlerin sayısı da 7 bin 81 artışla 4 milyon 237 bin 758'e ulaştı.

    Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 76 milyon 123 bin 480 doz aşı uygulandı.

    Tüm aşıları tamamlananların sayısı 36 milyon 823 bin 250 oldu.

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