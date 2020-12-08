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İtalya’da son 24 saatte koronavirüsten 634 ölüm

İtalya’da son 24 saatte koronavirüsten 634 ölüm

İtalya’da son 24 saatte 14 bin 842 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği ve 634 kişinin daha yaşamını yitirdiği duyuruldu. Ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 757 bin 394’e yükseldi.