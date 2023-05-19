İtalya'daki selde can kaybı arttı İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesindeki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldi.

İHA

İtalya’nın kuzeyinde bulunan Emilia-Romagna bölgesinde geçtiğimiz çarşamba günü etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor.

Yetkililer, arama-kurtarma çalışmaları sırasında daha fazla kişinini cansız bedenine ulaşıldığını ve hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükseldiğini açıkladı.

En az 20 nehir taştı

İtalya’nın Emilia-Romagna bölgesinde şiddetli yağış nedeniyle en az 20 nehir taşarken, çok sayıda yerleşim yeri ve tarım arazileri sular altında kalmıştı. Bölgede 280’e yakın heyelan meydana gelmişti.

Evlerinde mahsur kalanlar helikopterlerle kurtarılmış, Emilia-Romagna Özerk Hükümeti Başkanı Stefano Bonaccini, Bologna'dan 3 bin, Faenza'dan ve Ravenna'dan 5’er bin kişi olmak üzere 13 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

Emilia-Romagna Grand Prix'si iptal edildi

Bu hafta sonu Imola'da yapılacak olan Formula 1 kapsamında yapılacak olan Emilia-Romagna Grand Prix'si, yakındaki Santerno Nehri’ndeki sel riski nedeniyle iptal edildi.