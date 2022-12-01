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    İtalya'nın Ischia Adası’ndaki heyelanda can kaybı artıyor

    İtalya'nın Tiren Denizi'nde yer alan Ischia Adası'nda şiddetli yağışın yol açtığı heyelanda hayatını kaybedenlerin sayısı 11'e yükseldi.
    • 01.12.2022 - 23:52
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    İtalya'nın Ischia Adası’ndaki heyelanda can kaybı artıyor

    İtalya'nın güneybatı kıyısında yer alan Napoli Körfezi'nin kuzeyindeki Ischia Adası’nda etkili olan şiddetli yağış nedeniyle geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen sel ve heyelan felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

    Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, devam eden kurtarma çalışmalarında 3 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.

    Kayıp 1 kişi aranıyor

    İHA'nın haberine göre, bulunan 3 cansız bedenin, 38 yaşındaki bir kadın ile 38 ve 31 yaşındaki iki erkeğe ait olduğu bildirildi. Kayıp 1 kişi için arama çalışmaları sürüyor.

    İtalya nın Ischia Adası’ndaki heyelanda can kaybı artıyor #1

    OHAL ilan edilmişti

    Ischia Adası’nda meydana gelen sel ve heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin bir çift ile 3 haftalık bebekleri, 5 ve 11 yaşlarındaki 2 kardeş, 31 yaşındaki bir ada sakini ve bir Bulgar turist olduğu öğrenilmişti.

    Napoli Valisi Claudio Palomba olayın ardından yaptığı açıklamada, 30 evin sular altında kaldığını, 200'den fazla kişinin yerinden edildiğini söylemiş, bölgede 5 kişinin kayıp olduğunu ve çalışmaların sürdüğünü aktarmıştı.

    İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ise, Ischia'daki doğal afet nedeniyle adada olağanüstü hal ilan ettiklerini, zararların karşılanması için 2 milyon euro (yaklaşık 2,1 milyon dolar) tahsis ettiklerini duyurmuştu.

    İtalya nın Ischia Adası’ndaki heyelanda can kaybı artıyor #2

    İtalya nın Ischia Adası’ndaki heyelanda can kaybı artıyor #3

    İtalya nın Ischia Adası’ndaki heyelanda can kaybı artıyor #4


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