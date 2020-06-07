Ivanka Trump'ın konuşması iptal edildi

Kansas eyaletinde bir üniversite, Ivanka Trump'ın okulun mezuniyet töreninde yapacağı konuşmasını, babasının siyahi George Floyd’un ölümü ve protestolara verdiği tepkiler nedeniyle iptal etti.

ABD'nin Kansas eyaletindeki Wichita State Üniversitesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a okulun mezuniyet töreninde konuşma yapması için yaptığı teklifi geri çekti.

TRUMP'IN OLUMSUZ TEPKİLERİ NEDEN OLDU

Üniversite, teklifin geri çekilme nedenini ise, baba Trump'ın George Floyd’un ölümü ve protestolara verdiği olumsuz tepkiler olarak açıkladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, George Floyd’un ölümüyle gündeme gelen ''sosyal adaletsizlik'' sorunları arasında bu davetin ''zamansız'' olduğu belirtildi.

Ivanka Trump ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konuşmasının iptal edilmesine tepki gösterdi.

"BİRBİRİMİZİ DİNLEMEK ÖNEMLİ"

Trump, ''Kampüslerimiz ifade özgürlüğünün kalesi olmalı. İptal kültürü ve bakış açısı ayrımcılığı akademik çevrelere aykırı bir durum. Birbirimizi dinlemek artık her zamankinden daha önemli.'' değerlendirmesinde bulundu.