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    İzyum kentindeki işkence odaları kamerada

    İzyum şehrinde Ukrayna askerlerinin toplu mezarlara gömüldüğü iddialarının ardından, polis merkezinde işkence odaları olduğu öne sürüldü. Odaların duvarlarında kurşun delikleri olduğu görüldü.
    • 20.09.2022 - 10:15
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 10:35
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    İzyum kentindeki işkence odaları kamerada

    Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 24 Şubat tarihinden itibaren sürüyor...

    Harkiv bölgesine bağlı olan İzyum kenti, savaş nedeniyle yaklaşık 6 ay boyunca Rus güçlerinin elinde kaldı.

    İzyum'un kontrolü yeniden Rusya'ya geçti

    Geçtiğimiz günlerde ise Rusya, 10 Eylül tarihinde İzyum ve Balakliya şehirlerinden geri çekilmeye başladığını duyurdu.

    Bu kapsamda İzyum şehrinin kontrolü yeniden Ukrayna'ya geçti.

    İzyum kentindeki işkence odaları kamerada #1

    Polis merkezi görüntülendi

    Kentte bulunan toplu mezarlarda çalışmalar sürerken, bölge halkının Rus güçleri tarafından polis merkezinde tutularak işkence edildiği iddia edildi.

    Bu kapsamda söz konusu polis merkezi görüntülendi. Odalarda gaz maskeleri ve duvarlarda kurşun delikleri olduğu görüldü.

    İzyum kentindeki işkence odaları kamerada VİDEO

    İzyum kentindeki işkence odaları kamerada #2

    Zelensky 445 cesedin bulunduğunu açıkladı

    Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 445 cesedin bulunduğu toplu mezar tespit edildiğini açıklamıştı.

    İHA'nın aktarımına göre; Zelensky’nin açıklamasının ardından bölgede başlatılan incelemelerin ardından cesetlerin ellerinin arkadan bağlandığı tespit edilmiş ve cesetlerin kafalarının arkalarında kurşun ve bıçak yaraları bulunduğu kaydedilmişti.

    İzyum kentindeki işkence odaları kamerada #3

    İzyum kentindeki işkence odaları kamerada #4

    İzyum kentindeki işkence odaları kamerada #5


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