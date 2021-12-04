Jair Bolsonaro hakkında yalan haber yaymaktan soruşturma açıldı

Koronavirüs aşısıyla ilgili söylemlerinin ardından Bolsonaro, yalan haber yaymakla suçlanıyor.

Koronavirüs sürecinde açıklamalarıyla dikkat çeken Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

Brezilya Yüksek Mahkemesi (STF), koronavirüs aşılarının HIV/AIDS enfeksiyonuna neden olduğu yönündeki söylemleri nedeniyle Bolsonaro hakkında "yalan haber yaymak" suçundan soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

YALAN HABER SORUŞTURMASI

Bolsonaro'nun salgınla mücadelede ihmalkar davranıp davranmadığını araştırmak için kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu'nun talebi üzerine, STF Yargıcı Alexandre de Moraes, Devlet Başkanı hakkında "yalan haber yaymak" ithamıyla soruşturma açılmasına karar kıldı.

De Moraes, kararında, Bolsonaro'nun koronavirüs aşılarına ilişkin tutumuyla internette demokrasi karşıtı saldırgan yayınlar yapmakla suçlanan sözde bir suç örgütünün eylemleri arasındaki ilişkinin araştırılması gerektiğini savundu.

KORONAVİRÜS AŞISIYLA İLGİLİ SÖYLEMİ

Bolsonaro, 21 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında, sözde İngiltere hükümetine dayandırılan raporda koronavirüs aşısı olan bazı kişilerde AIDS görüldüğü söyleminde bulunmuş ve Bolsonaro'nun iddiaları kısa sürede yalanlanmıştı.

YOUTUBE HESABI ASKIYA ALINDI

İddiaların ardından Bolsonaro'nun yaptığı yayın Facebook, YouTube ve Instagram gibi platformlardan kaldırılmış, devlet başkanının YouTube hesabı 1 hafta askıya alınmıştı.

9 SUÇLA İTHAM EDİLDİ

Brezilya'da Bolsonaro'nun salgın hakkındaki tutumunu araştırmak için nisan ayında kurulan Parlamento Araştırma Komisyonu, 5 aydan uzun süre aralarında bakanların da bulunduğu 59 kişiyi dinleyerek hazırladığı raporunda, devlet başkanını insanlığa karşı işlenen suçlar, salgın ve sağlık önlemlerinin ihmali gibi 9 suçla itham etmişti.