Euro
9.5348
0.26%
Dolar
7.7985
-0.05%
Altın
467.68
-0.03%
Borsa
1.392
0%
Bitcoin
166.261
9.26%
EXEN Coin
11.01
4.26%
9ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 9 C

    Japon sanatçının gerçeğinden ayırt edilemeyen yüz maskeleri

    Japonya'da bir sanatçı, insan yüzünü üç boyutlu tarayarak gerçeğinden ayırt edilemeyen yüz maskeleri tasarlıyor.
    • REUTERS
    • 17.12.2020 - 07:33
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Japon sanatçının gerçeğinden ayırt edilemeyen yüz maskeleri

    Japonya'nın başkenti Tokyo'da bir sanatçı maske tasarımını bir adım öteye taşıyor. Gerçek yüzleri maskeye dönüştürüyor.

    Japon sanatçı Shuhei Okawara, maskelerini yapmak istediği kişilerden belli bir ücret karşılığında yüzlerinin kullanım hakkını satın alıyor.

    780 EUROYA SATIYOR

    Daha sonra yüzün üç boyutlu taramasını yaparak, yüksek çözünürlüklü birkaç fotoğrafı üst üste bindiriyor.

    Ortaya çıkan maskeler yaklaşık 780 euroya satılıyor.

    Japon sanatçının gerçeğinden ayırt edilemeyen yüz maskeleri #1

    Japon sanatçının gerçeğinden ayırt edilemeyen yüz maskeleri #2

    Japon sanatçının gerçeğinden ayırt edilemeyen yüz maskeleri #3

    Japon sanatçının gerçeğinden ayırt edilemeyen yüz maskeleri #4

    Japon sanatçının gerçeğinden ayırt edilemeyen yüz maskeleri #5

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir