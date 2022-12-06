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    Japon teknik direktör maç sonrası taraftarı selamladı

    Hırvatistan'a yenilerek Dünya Kupası'na veda eden Japonya'da teknik direktör Hajime Moriyasu, karşılaşma sonrası taraftarların önünde eğildi.
    • Haber Merkezi
    • 06.12.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 06.12.2022 - 12:23
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    Japon teknik direktör maç sonrası taraftarı selamladı

    Japonya, 2022 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Hırvatistan'a yenilerek turnuvaya veda etti.

    Japonya'da teknik direktör Hajime Moriyasu, karşılaşma sonrası yaptığı hareketle takdir topladı.

    Taraftarların önünde eğildi

    Moriyasu, maçın ardından tribünlere gitti.

    Kendisini destekleyen taraftarları selamlayan teknik direktör, tribündeki futbolseverlere saygısını gösterdi.

    O anlar görenler tarafından alkış aldı.

    Takdir topladı

    Hajime Moriyasu'nun taraftarların önünde eğildiği anlar, görenlerin takdirini topladı.

    Moriyasu'nun o anları işte böyle görüntülendi...

    Japon teknik direktör maç sonrası taraftarı selamladı #1

    Japon teknik direktör maç sonrası taraftarı selamladı #2

    Japon teknik direktör maç sonrası taraftarı selamladı #3


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