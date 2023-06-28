Japonlar, koronavirüsten sonra gülmek için egzersiz yapıyor Gülümseme konusunda yüz kaslarını eğiten uzmanlar, "Maske çıkarmakta çekingenlik var" dedi. Seans başı eğitim ücreti 54 dolar olarak belirlendi.

AA

Japonya'da koronavirüs salgınına karşı uygulanan zorunlu maske şartı kaldırıldı.

Martta gevşetilen uygulamanın ardından ülkede şimdi de başka bir sorun ortaya çıktı.

Salgın döneminde taktıkları maske nedeniyle gülümsemeyi unutan Japonlar, hatırlama egzersizlerine başladı.

Uzun süre maske takan pek çok Japon, maskenin yüzünü kapatması sebebiyle sosyal hayata adapte olmakta ve gülümsemeyi yüz hareketleriyle tanımlamakta sorun yaşadığını aktarıyor.

Başkent Tokyo'da "Egao-iku" (Gülümse Eğitimleri) ismiyle halka açık çevrim içi seminer veren bazı kuruluşlar, maske yönetmeliğinin hafifletilmesiyle eğitimi yüz yüze vermeye başladı.

Ücretli seminerler başlatıldı

"Egao-iku" seminerini veren yaşam koçu Kawano Keiko, Başkent Tokyo'nun İkebukuro bölgesindeki seminer bürosunda konuştu.

Kawano, maskenin altında halkın gülümsemeye çalışmadığının, yanak ve ağız kaslarını kullanmadıklarının ortaya çıktığını söyledi.

Japon halkı nezdinde maske kullanımının komplekse dönüştüğünü ileri süren Kawano, bu kompleksi yenmeleri için başkent halkına ücretli seminerler verdiklerini anlattı.

Hedef 'civciv' gülümsemesi

Seminerlerinde "hilal göz, yuvarlak yanak ve üst 8 diş" konusunda farkındalık oluşturmaya çalıştığını ifade eden Kawano, öğrencilerinin yüzlerinde "civciv gülümsemesi" oluşturmayı hedeflediğini vurguladı.

Derslerde, bilgisayar yazılımıyla "gülümseme seviyesi" ölçülen öğrenciler, seminerde "U" ve "İ" seslerini, kısa ve uzun vurgularla, dakikalarca tekrar ediyor. Yüz kasları sertleşince mola veriliyor.

Eğitmenin hareketlerini takip eden öğrenciler, önlerindeki aynadan ise kendi yüz hareketlerindeki değişkenlikleri gözlemliyor. Seminer sonrası gülümseme seviyeleri yeniden ölçülüyor.

Seans başı eğitim ücreti 54 dolar

Artan talep sonrası "Gülümseme Eğitmenleri Derneği"ni kurduklarını belirten Kawano, salgının hafiflemesiyle eğitime başvuran sayısının, önceki yılın aynı dönemine kıyasla bu yıl bahar aylarında 3'e katlandığını söyledi.

Muhatabında gülümseme görmenin kişinin gülümsemesini kolaylaştırdığını dile getiren Kawano, bu tezinin, "ayna nöron etkisi" şeklinde tanımlanan psikolojik bir reaksiyonla kanıtlandığını savundu.

Koç Kawano, "Gülümseme başkalarına aktarılabildiğinde bir gülümseme olabilir. Gülümseme hafife alınmamalı ve 'beslenip büyütülmeli' diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Seans başı eğitim ücretinin 7 bin 700 yen (54 dolar) olduğunu bildiren Kawano, kişi başı yaklaşık 90 bin yene (630 dolar) "Egao-iku" eğitmen sertifikası da sağladıklarına da işaret etti.

"Çekingenlik var"

Gülümseme eğitimleri veren yaşam koçu Kitano Miho da maske kullanımı nedeniyle Japonların gülümsemeyi neredeyse unuttuğunu ancak artık "tekrar gülerken görülmek istediklerini" belirtti.

Kitano, "İyi bir gülümsemede yüz kaslarını eğitmeliyiz. Maske çıkarmakta çekingenlik var. Uzun süredir maske takan kişiler, arkadaşlarının yüzlerinin nasıl göründüğünü bile unutmuş olabilir." dedi.

Ağız ve çene kasları yoruluyor

Eğitime katılanlardan Yooko Konişi, ilk kez aldığı eğitimi oldukça beğendiğini, yaklaşık 45 dakika süren eğitim esnasında en çok ağız çevresindeki kaslarının yorulduğunu hissettiğini söyledi.

Eğitim esnasında yanak kaslarının oldukça kasıldığını belirten Akira Hirata ise gülümseme seviyesini artırmak amacıyla benzer eğitimleri olabildiğince sürdürmek istediğini kaydetti.