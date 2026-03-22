Japonya Başbakanı, atom bombası atan pilotun mezarını ziyaret etti

Dünyanın konuştuğu ziyaret...

Sanae Takaichi'nin ABD ziyareti, gündemdeki yerini koruyor.

BEYAZ SARAY'DA DANS ETTİ

İlk olarak Donald Trump'ın Pearl Harbor saldırısına gönderme yapmasıyla şaşıran Sanae Takaichi, ardından Beyaz Saray'daki dansıyla gündem olmuştu.

Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde paylaşılan karelerde, Takaichi’nin Devlet Yemek Salonu’nda dans ettiği anların ilk sırada yer alması, Japonya’da şok etkisi yarattı.

ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULDU

Eğlenceli anlar olarak servis edilen görüntüler, kısa sürede siyasi bir krizin fitilini ateşledi.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte Japon sosyal medya kullanıcıları, Başbakan Takaichi’yi eleştiri yağmuruna tuttu.

TARTIŞMA YARATAN ZİYARET

ABD ziyareti tamamlayan Japonya Başbakanı, bu kez farklı bir konuyla tartışma yarattı.

Sanae Takaichi, ABD gezisini Washington yakınlarındaki Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret ederek Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bıraktı.

ATOM BOMBASI ATAN PİLOTUN MEZARINI ZİYARET ETTİ

Mezarlığı ziyaret eden Takaichi, Nagasaki'nin nükleer bombalanmasında yer alan pilot Charles Sweeney de dahil olmak üzere Amerikalı askerlerin mezarları önünde saygı duruşunda bulundu.

"BARIŞA OLAN BAĞLILIĞIMI YİNELEDİM"

Takaichi, X platformunda yaptığı açıklamada, "Bu sabah Washington DC'deki Arlington Ulusal Mezarlığı'nı ziyaret ettim. Hem Japonya hem de Amerika Birleşik Devletleri'nin milli marşları yankılanırken ve ABD askeri personeli ciddi bir atmosferde sıralanırken, ülkesi için hayatlarını feda edenleri düşünerek, Meçhul Asker Anıtı'na doğru adım adım yürüdüm. Çiçekler sundum ve ruhlarının huzur içinde yatması için dua ettim. Barışa olan bağlılığımı yineledim." ifadelerine yer verdi.

Takaichi, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek ve ülkenin ekonomik ortaklığı, ekoloji, teknoloji ve dış politikalarını görüşmek üzere DC'deydi.