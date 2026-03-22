Japonya Başbakanı Takaiçi, Trump'a yaptığı şirinliklerle gündemde

ABD-İsrail, İran arasındaki çatışmalar sürüyor.

ABD ile İsrail'in saldırılarına füze misillemesi ile yanıt veren İran, bununla da kalmadı ve Hürmüz Boğazı'nı kapattı.

ABD Başkanı Donald Trump, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi'yi Beyaz Saray’da kabul etti.

Oval Ofis'te basına açık gerçekleşen görüşmede, Hürmüz Boğazı'nın kapatılması da vardı.

TAKAİÇİ, HÜRMÜZ İÇİN HER TÜRLÜ ŞİRİNLİĞİ YAPTI

Japonya Başbakanı Takaiçi, Japonya olarak ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına destek verdiklerini ifade ederek, "İran’ın nükleer silah edinmesine asla izin verilmemeli." değerlendirmesinde bulundu.

Takaiçi, tüm seyahati boyunca adeta "amine karakteri gibi" Donald Trump'a karşı oldukça sempatik tavırlar sergiledi.

TAKTİKSEL DURUMLAR

Takaiçi'nin bu tavırları, uzmanlar tarafından "taktiksel" bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

Trump'ın döneminde ise bu davranış şeklinin ise yarayacağının da altı ayrıca çizildi.

"ORTAKLIK VE UZLAŞI" MESAJI

İran’ın Körfez ülkelerine düzenlediği misilleme saldırılarını ve Tahran'ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasını kınadıklarını aktaran Takaiçi, "Aslında çok ciddi bir güvenlik krizi ile karşı karşıyayız, bu gelişmeler nedeniyle küresel ekonomi şu anda büyük bir darbe almak üzere.

Ancak bu durumda bile, dünyada barışı sağlayabilecek tek kişinin Başkan Trump olduğuna inanıyorum. Bunu başarmak için uluslararası toplumdaki ortaklarımıza ulaşmaya hazırım." diye konuştu.

BEYAZ SARAY'DA DANS

Takaiçi, Beyaz Saray'da Trump ile sorun yaşamamak adına büyük gayret gösterdi.

Yaptığı abartılı jest ve mimikler ile ülkesinde de şaşkınlık yaratan Takaiçi, Beyaz Saray'daki akşam yemeğinde de dans ederken kameralara poz verdi.

Trump ile ele ele de görüntülenen Takaiçi, Trump'ın "Pearl Harbor" sözlerine de herhangi bir yorum getiremedi.