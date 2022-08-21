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    Japonya Başbakanı Fumio Kishida, koronavirüse yakalandı

    Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın Covid-19 testi pozitif çıktı. Kishida'nın istirahate çekildiği bildirildi.
    • 21.08.2022 - 13:25
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 13:26
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    Japonya Başbakanı Fumio Kishida, koronavirüse yakalandı

    Dünyada milyonlarca insana koronavirüs bulaşırken Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın da Covid-19'a yakalandığı açıklandı.

    Japonya hükümetinden yapılan açıklamada, dün hafif ateş ve öksürük belirtisi gösteren Kishida'ya Başbakanlık Konutu'nda PCR testi yapıldığı belirtildi.

    İstirahat ediyor

    İHA'nın haberine göre; test sonucu pozitif çıkan Kishida'nın resmi konutta istirahate çekildiği öğrenilirken, enfeksiyonun bulaşma yolunun henüz bilinmediği kaydedildi.

    Ülkede Covid-19'un 7'nci dalgası etkisini sürdürüyor

    Covid-19 salgınında 7'nci dalgayı yaşayan Japonya’da vaka sayılarında patlama yaşanmış, dün doğrulanan 253 bin 265 enfeksiyon, ülke geneli toplam bilançoyu 16 milyon 979 bin 808'e taşımıştı.

    Ülkede 254 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 850 olmuştu.

    Japonya Başbakanı Fumio Kishida, koronavirüse yakalandı #1


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