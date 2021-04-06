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    Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ABD ziyareti öncesi ikinci dozu yaptırdı

    Gelecek hafta Joe Biden ile görüşecek olan Suga'ya, koronavirüs aşısının son dozu uygulandı.
    • AA
    • 06.04.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 09:13
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    Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ABD ziyareti öncesi ikinci dozu yaptırdı

    Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, gelecek hafta ABD'yi ziyaret edecek.

    Ziyareti öncesi Başbakan Suga'ya, 16 Mart'ta ilk dozu yapılan aşının ikinci dozu uygulandı.

    BIDEN İLE GÖRÜŞMEDEN ÖNCE İKİNCİ DOZ

    Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Suga'nın aşıyla ilgili sağlık problemi yaşamadığı kaydedildi.

    Suga'nın 16 Nisan'daki ABD ziyaretinde, Beyaz Saray'da Joe Biden ile görüşecek ilk yabancı lider olması bekleniyor.

    Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ABD ziyareti öncesi ikinci dozu yaptırdı #1

    SALGIN BİLANÇOSU

    Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Japonya'da şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 485 bin 325 vaka ve 9 bin 231 ölüm yaşandı.

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