Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, ABD ziyareti öncesi ikinci dozu yaptırdı

Gelecek hafta Joe Biden ile görüşecek olan Suga'ya, koronavirüs aşısının son dozu uygulandı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, gelecek hafta ABD'yi ziyaret edecek.

Ziyareti öncesi Başbakan Suga'ya, 16 Mart'ta ilk dozu yapılan aşının ikinci dozu uygulandı.

BIDEN İLE GÖRÜŞMEDEN ÖNCE İKİNCİ DOZ

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Suga'nın aşıyla ilgili sağlık problemi yaşamadığı kaydedildi.

Suga'nın 16 Nisan'daki ABD ziyaretinde, Beyaz Saray'da Joe Biden ile görüşecek ilk yabancı lider olması bekleniyor.

SALGIN BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, Japonya'da şimdiye kadar koronavirüs kaynaklı 485 bin 325 vaka ve 9 bin 231 ölüm yaşandı.