Birleşik Arap Emirlikleri, İran kaynaklı 4 füze ve 25 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıkladı

ABD-İsrail, İran savaşı devam ediyor.

Çevre coğrafyalara hızla yayılan savaşta, yeni açıklamalar ve tehditler devam ederken bu kez de Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) yeni bir açıklama yapıldı.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

İran tarafından gerçekleştirilen misilleme saldırılar devam ediyor.

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı’nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin, İran kaynaklı 4 balistik füze ve 25 insansız hava aracını (İHA) etkisiz hale getirdiği belirtildi.

1773 İHA İMHA EDİLDİ

Açıklamada, İran saldırılarının başlamasından itibaren hava savunma sistemlerinin 345 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1773 İHA'ya müdahale ettiği aktarıldı.