Japonya'da 10 katil balina sürüklenen buzların arasında sıkıştı Hokkaido açıklarında sürüklenen buzda sıkışan 10 katil balina için kurtarma operasyonu yapıldı. Ancak bölge yetkilileri gemilerin katil balinalara yeterince yaklaşamadığını açıkladı..

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AA & Ensonhaber

Nesli tükenmekte olan katil balinalar Japonya'da ortaya çıktı..

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Şiretoko Yarımadası'nın Rausu bölgesinin 1 kilometre açığında katil balinalar saptandı.

10 katil balinanın yer aldığı sürü, donmuş su yüzeyinde sürüklenen buz tabakaları arasında sıkışarak mahsur kaldı.

Gemiler balinalara yaklaşamadı

Rausu bölgesi yetkilileri, açıklamasında, kurtarma operasyonu için gemilerin katil balinalara yeterince yaklaşamadığını bildirdi.

Kuşiro Yerel Meteoroloji Bürosu, açıklamasında, "Sıcaklıklar şu anda düşük ve katil balinalar sürüklenen buz tabakaları arasında sıkışıp kalmış olabilir." ifadesini kullandı.

Balinalar sıkıştıkları buzların arasında dikey hareket ediyor

Devlet televizyonu NHK'nın yayınladığı videoda, katil balina sürüsünün, buz tabakaları arasında dikey yönde hareket ettikleri görüldü.

"Katil balinalar oldukça sosyal hayvanlar"

Tokyo Tarım Üniversitesinden Deniz Memelileri Uzmanı Prof. Kobayaşi Mari, "Katil balinalar oldukça sosyal hayvanlar. Eğer yavrularını korumak için grup halinde (bölgede) kalırlarsa, yorgunluktan yavaş yavaş ölebilirler." dedi.

Sert kış koşulları ve yoğun kar yağışının etkili olduğu Hokkaido'da hava sıcaklıkları gündüz eksi 9-10, gece ise eksi 17-18 seviyelerinde.

Benzer bir vakanın yaşandığı Şubat 2005'te, Rausu bölgesinde sürüklenen buz tabakalarında sıkışan yaklaşık 10 katil balina ölmüştü.

80 yıl yaşayabiliyor

Öte yandan katil balina diye de bilinen orkalar, yunus ailesinin en büyük üyesi. Bu hayvanlar 80-90 yıl yaşayabiliyor ve bütün hayatları boyunca aileleriyle kalıyor.

Balık, deniz kaplumbağası, kuş, fok, köpekbalıklarıyla beslenen orkalar 2005'te nesli tehlikedeki bir tür olarak kabul edildi.