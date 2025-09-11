Japonya'da 206 milletvekili, Filistin'in tanınmasını talep etti

İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımı karşısında, uluslararası alandan kritik adımlar gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Fransa, İngiltere, Kanada ve Avustralya gibi bazı ülkeler, bu ayki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda Filistin Devleti'ni resmen tanıma planlarını açıkladı.

Filistin Devleti'nin tanınmasına ilişkin önemli bir gelişme de Japonya'da yaşandı.

MİLLETVEKİLLERİ, FİLİSTİN'İN TANINMASINI İSTEDİ

Japonya'da 206 milletvekili, hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti.

Kyodo ajansının haberine göre, aralarında ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Partiden (CDP) Abe Tomoko'nun da bulunduğu 3 milletvekili, Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi'ye 206 milletvekilinin imzaladığı mektubu sundu.

CDP'nin yanı sıra iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) gibi çeşitli parti üyelerinden oluşan grup, mektupla hükümetten Filistin Devleti'ni tanımasını talep etti.

"ÇOCUKLARIN AÇ KALMASI KABUL EDİLEMEZ"

CDP üyesi Abe, Dışişleri Bakanı İvaya ile görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamada, "İsrail'in ateşkesi kabul etme niyeti yok ve çocukların aç kalması göz ardı edilemez." ifadesini kullandı.

"BU KADAR FAZLA İMZA TOPLANDIĞI İÇİN KONUYU CİDDİYE ALIYORUM"

İvaya da "Bu kadar çok imza toplandığı için bu konuyu ciddiye alıyorum." dedi.

Japonya'da Temsilciler ve Danışma Meclisi şeklinde ayrılan ulusal parlamentoda (Kokkai) halihazırda toplam 713 milletvekili görev yapıyor.