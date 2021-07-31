Japonya’da 4 eyalet daha OHAL kapsamında

Koronavirüs salgınının tekrar yükselişe geçtiği Japonya'da iki bölge OHAL kapsamına alınmıştı. Şimdi bu şehirlere Kanagawa, Saitama, Çiba ve Osaka da eklendi.

Japonya koronavirüse karşı aldığı tedbirleri artırdı. Japonya’da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Tokyo'da süren olağanüstü hal kapsamına etrafındaki 4 eyalet daha eklendi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, düzenlediği basın toplantısında, son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaları karşısında alınan tedbirleri açıkladı.

Virüsün Delta varyantının etkisine dikkati çeken Suga, "Koronavirüs salgını Tokyo ile Kansai bölgesinde vakalar daha önce görülmemiş oranda artış gösteriyor." dedi.

“OLİMPİYATLARLA İLGİSİ YOK”

Suga, son iki gündür rekor oranda kaydedilen vaka sayıları ile 23 Temmuz'da açılışı yapılan Tokyo Olimpiyatları arasında "bağ" bulunduğu iddialarını yeniden reddetti.

“HALK TURNUVAYI EVİNDEN İZLESİN”

Ülke genelinde virüsün "görülmemiş biçimde" yayılma hızı gösterdiğini kabul eden Suga halka, turnuvayı evlerinden izleme çağrısını yineledi.

Ağustos sonuna kadar ülke nüfusunun yüzde 40'ının iki doz aşılanmasını tamamlamayı hedeflediklerini belirten Suga, hükümete bağlı koronavirüs Danışman Heyet'in verdiği onay sonrası, olağanüstü hal (OHAL) kapsamına 4 eyaletin daha eklendiğini açıkladı.

OHAL’E KANAGAWA, SAİTAMA, ÇİBA VE OSAKA EKLENDİ

Buna göre Tokyo çevresindeki Kanagawa, Saitama ve Çiba eyaletleri ile ülkenin güneyindeki Osaka kenti OHAL kapsamına alındı.

AĞUSTOS SONUNA KADAR

Uygulama hafta başı yürürlüğe girip ağustos sonuna kadar sürecek. Halihazırda başkent Tokyo ile en güneydeki Okinawa adasındaki OHAL süresi ağustos sonuna kadar uzatıldı.

YARI-OHAL ŞARTLARI UYGULANACAK ŞEHİRLER

Bunun yanı sıra Hokkaido, İşikawa, Hyogo, Kyoto ve Fukuoka'da 2-31 Ağustos'ta ise yarı-OHAL şartları uygulanacak.