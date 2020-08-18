Japonya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 53 kişi öldü

Asya ülkesinde hayatını kaybedenlerin çoğunu 60 yaş ve üzeri kişilerin oluşturduğu bildirildi.

Japonya'da aşırı sıcaklar, can almaya devam ediyor.

Ülkenin güneyindeki Shizuoka bölgesindeki Hamamatsu kentinde hava sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı.

Kentte sıcaklığın 41.1 dereceye yükseldiği ve bunun tüm zamanların en yükseği olduğu aktarıldı.

53 KİŞİ ÖLDÜ, 423 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Yükselen sıcaklıklar nedeniyle çok sayıda ambulansın güneş çarpması şikayetiyle hastanelere hasta taşıdığı bildirildi.

Güneş çarpması nedeniyle 53 kişinin hayatını kaybettiği, 423 kişinin de benzer şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

ÖLENLERİN ÇOĞU 60 YAŞ VE ÜZERİ

Hava sıcaklığının ciddi artış gösterdiği ülkede, Saitama bölgesindeki Kuki kentinde 85 yaşındaki bir kadın hayatını kaybetti.

Aynı kentten 94 yaşındaki bir adamın da yatak odasında baygın halde bulunduğu, hastanede yaşamını yitirdiği belirtildi.

Öte yandan, Shinshiro kentinde 59 yaşındaki bir adamın aracının içerisinde güneş çarpması sonucu ölü bulunduğu duyuruldu.

TOKYO’DA 286 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Japon medyası, yaşları 9 ila 98 arasında değişen 286 kişinin dün itibarıyla güneş çarpması nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Hastaneye kaldırılanlardan 70 yaşlarındaki 3 kişinin durumunun kritik olduğu, 30 ila 90 yaşları arasındaki 13 kişinin de durumlarının ağır olduğu aktarıldı.