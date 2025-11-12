Japonya'da ayı alarmı: Trafik kazalarının sayısı rekor kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Japonya'da ayı saldırılarında dikkat çeken artış...

Japonya’da ayı saldırıları sonucu meydana gelen ölümlerde bu yıl 13 ölümle rekor kırıldı.

Saldırıların en çok görüldüğü eyaletlerden biri olan Akita’da da endişe veren bir rekora imza atıldı.

AYILARIN KARIŞTIĞI TRAFİK KAZALARININ SAYISINDA REKOR ARTIŞ

Eyalet polisinin verilerine göre; ayıların karıştığı trafik kazalarının sayısı, bu yıl ekim ayı itibarıyla 118’e ulaşarak rekor kırdı.

Bu sayısının geçen yılın sonuna dek gerçekleşen 23 kazanın yaklaşık 5 katı olması, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

Yetkililer, 2023’te 101, 2022’de 13, 2021’de ise 34 ayı kaynaklı trafik kazası yaşandığını belirtti.

Söz konusu alanda istatiksel veri toplanmaya başlanan 2020 yılında ise bu sayının 26 olarak kayda geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Ayıların, yaşanan çarpışmaların ardından genelde olay yerinden kaçtığı belirtilirken, bu yıl söz konusu kazalarla ilişkili insan yaralanması bildirilmediği ifade edildi.

POLİSE ACİL DURUMLARDA AYILARA KARŞI SİLAH KULLANMA YETKİSİ

Japonya hükümeti, Nisan-Eylül ayları arasındaki dönemde bildirilen ayı görülme vakalarının 20 bini aşarak son 5 yılın en yüksek seviyesine yükseldiğini açıklamıştı.

Tedbir olarak riskli eyaletlere destek için Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personeli gönderilirken, yapılan düzenleme değişikliğiyle polise acil durumlarda ayılara karşı silah kullanma yetkisi verilmişti.