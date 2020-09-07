Japonya'da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyon kişinin tahliyesi istendi

Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinin tamamını etkisi altına alan Haişen tayfununda 17 kişi yaralanırken, bölgede 8 milyondan fazla kişinin tahliyesi istendi.

Kyodo ajansına göre, Haişen tayfununa karşı bölgenin kuzeyindeki Fukuoka, Kumamoto, Nagazaki, Oita, Saga ile güneyindeki Kagoşima, Miyazaki, Okinawa eyaletlerinde tahliye çağrıları yapıldı.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar, fırtına dalgalarına karşı bölge sakinlerinden azami önlem almalarını istedi.

8 MİLYONDAN FAZLA İNSAN TAHLİYE EDİLECEK

Kagoşima, Kumamoto, Miyazaki ve Nagazaki’de 17 kişi yaralanırken, 142 bin evde enerji kesintisi meydana geldi. Kyuşu'da 8 milyondan fazla kişi için tahliye emri yayımlandı.

ACİL TOPLANMA MERKEZİNDE PANDEMİ ÖNLEMİ

Miyazaki Belediyesi, acil toplanma merkezlerinin kapasitelerinin yüzde 50 dolduğunu, koronavirüse karşı alınan sosyal mesafe tedbirleri kapsamında daha fazla kişinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.

Altyapı Bakanlığı, taşkınlara karşı 11 eyalette 73 barajda suyun boşaltıldığını ve temmuzda 14 kişinin hayatını kaybettiği taşkınlara sebep olan Kuma Nehri'nin yeniden taşmasından korkulduğunu açıkladı.

TOYOTA, NİSSAN VE SONY FABRİKALARI KAPATILDI

Öte yandan Kyuşu bölgesinde yatırımları bulunan Toyota, Nissan ve Sony gibi Japon firmaları, çalışanlarının güvenliği için üretim tesislerini geçici olarak kapattığını açıkladı.

BAZI KENTLERDE İLETİŞİM KESİLDİ

Mobil operatörlerden SoftBank ve KDDI, Kagoşima ve Okinawa’da yaşanan enerji kesintileri ve baz istasyonlarını bağlayan kabloların arızalanması sebebiyle iletişimin kesintiye uğradığını belirtti.

300'DEN FAZLA UÇAK SEFERİ ERTELENDİ

Japonya Hava Yolları ile All Nippon Airways (ANA) bölgede 300’den fazla uçak seferinin askıya alındığını, Kyuşu Demir Yolları ile Batı Japonya Demir Yolları, bazı noktalarda tren seferlerinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı.

TAYFUN, KORE YARIMADASINA İLERLİYOR

Güneydeki ada eyaleti Okinawa ile Kagoşima’ya bağlı Amami-Oşima Adası'nı geçen Haişen tayfununun, pazar gecesinden itibaren Kyuşu’nun batı sahilinden kuzeye ilerleyerek hafta içinde Kore Yarımadası'na ulaşması bekleniyor.