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    Japonya'da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyon kişinin tahliyesi istendi

    Japonya'da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyon kişinin tahliyesi istendi

    Japonya'nın güneybatısındaki Kyuşu bölgesinin tamamını etkisi altına alan Haişen tayfununda 17 kişi yaralanırken, bölgede 8 milyondan fazla kişinin tahliyesi istendi.
    • AA
    • 07.09.2020 - 02:57
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    Kyodo ajansına göre, Haişen tayfununa karşı bölgenin kuzeyindeki Fukuoka, Kumamoto, Nagazaki, Oita, Saga ile güneyindeki Kagoşima, Miyazaki, Okinawa eyaletlerinde tahliye çağrıları yapıldı.

    Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) yetkilileri, şiddetli yağmur, kuvvetli rüzgar, fırtına dalgalarına karşı bölge sakinlerinden azami önlem almalarını istedi.

    Japonya da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyon kişinin tahliyesi istendi #1

    8 MİLYONDAN FAZLA İNSAN TAHLİYE EDİLECEK

    Kagoşima, Kumamoto, Miyazaki ve Nagazaki’de 17 kişi yaralanırken, 142 bin evde enerji kesintisi meydana geldi. Kyuşu'da 8 milyondan fazla kişi için tahliye emri yayımlandı.

    Japonya da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyon kişinin tahliyesi istendi #2

    ACİL TOPLANMA MERKEZİNDE PANDEMİ ÖNLEMİ

    Miyazaki Belediyesi, acil toplanma merkezlerinin kapasitelerinin yüzde 50 dolduğunu, koronavirüse karşı alınan sosyal mesafe tedbirleri kapsamında daha fazla kişinin kabul edilemeyeceğini açıkladı.

    Altyapı Bakanlığı, taşkınlara karşı 11 eyalette 73 barajda suyun boşaltıldığını ve temmuzda 14 kişinin hayatını kaybettiği taşkınlara sebep olan Kuma Nehri'nin yeniden taşmasından korkulduğunu açıkladı.

    Japonya da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyon kişinin tahliyesi istendi #3

    TOYOTA, NİSSAN VE SONY FABRİKALARI KAPATILDI

    Öte yandan Kyuşu bölgesinde yatırımları bulunan Toyota, Nissan ve Sony gibi Japon firmaları, çalışanlarının güvenliği için üretim tesislerini geçici olarak kapattığını açıkladı.

    Japonya da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyon kişinin tahliyesi istendi #4

     

    BAZI KENTLERDE İLETİŞİM KESİLDİ

    Mobil operatörlerden SoftBank ve KDDI, Kagoşima ve Okinawa’da yaşanan enerji kesintileri ve baz istasyonlarını bağlayan kabloların arızalanması sebebiyle iletişimin kesintiye uğradığını belirtti.

    Japonya da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyon kişinin tahliyesi istendi #5

    300'DEN FAZLA UÇAK SEFERİ ERTELENDİ

    Japonya Hava Yolları ile All Nippon Airways (ANA) bölgede 300’den fazla uçak seferinin askıya alındığını, Kyuşu Demir Yolları ile Batı Japonya Demir Yolları, bazı noktalarda tren seferlerinin geçici olarak durdurulacağını açıkladı.

    Japonya da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyon kişinin tahliyesi istendi #6

    TAYFUN, KORE YARIMADASINA İLERLİYOR

    Güneydeki ada eyaleti Okinawa ile Kagoşima’ya bağlı Amami-Oşima Adası'nı geçen Haişen tayfununun, pazar gecesinden itibaren Kyuşu’nun batı sahilinden kuzeye ilerleyerek hafta içinde Kore Yarımadası'na ulaşması bekleniyor.

    Japonya da Haişen tayfunu nedeniyle 8 milyon kişinin tahliyesi istendi #7

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