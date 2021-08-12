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- Japonya'da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü
Japonya'da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü
Karaya oturduktan sonra yüzdürülen kargo gemisi, demirlediği noktada parçalanarak petrol sızdırdı.
- AA
- 12.08.2021 - 10:00
- Güncelleme : 12.08.2021 - 10:29
Panama bandıralı 39 bin 910 tonluk "Crimson Polaris" kargo gemisi, Japonya açıklarında karaya oturdu.
Geminin karşı karşıya kaldığı durum, kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haçinohe Limanı'nda yaşandı.
YENİDEN YÜZDÜRÜLÜRKEN PARÇALANDI
Mürettebatın çabalarıyla yeniden yüzdürülen gemi, limandan 4 kilometre açıkta arızalanarak bulunduğu yere demirledi.
Olay sonrası bölgeye gönderilen sahil güvenlik, demirlediği yerde geminin arka bölümünün parçalanarak ana gövdeden ayrıldığını bildirdi.
PETROL SIZDIRDI
Geminin 21 kişilik mürettebatı tahliye edildi. Tayland'dan ahşap malzeme taşıyan kargo gemisinin petrol sızdırdığı kaydedildi.
Japonya’da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü ViDEO