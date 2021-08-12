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    Japonya'da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü

    Karaya oturduktan sonra yüzdürülen kargo gemisi, demirlediği noktada parçalanarak petrol sızdırdı.
    • AA
    • 12.08.2021 - 10:00
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 10:29
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    Japonya'da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü

    Panama bandıralı 39 bin 910 tonluk "Crimson Polaris" kargo gemisi, Japonya açıklarında karaya oturdu.

    Geminin karşı karşıya kaldığı durum, kuzeydoğudaki Aomori eyaletinin Haçinohe Limanı'nda yaşandı.

    YENİDEN YÜZDÜRÜLÜRKEN PARÇALANDI

    Mürettebatın çabalarıyla yeniden yüzdürülen gemi, limandan 4 kilometre açıkta arızalanarak bulunduğu yere demirledi.

    Olay sonrası bölgeye gönderilen sahil güvenlik, demirlediği yerde geminin arka bölümünün parçalanarak ana gövdeden ayrıldığını bildirdi.

    PETROL SIZDIRDI

    Geminin 21 kişilik mürettebatı tahliye edildi. Tayland'dan ahşap malzeme taşıyan kargo gemisinin petrol sızdırdığı kaydedildi.

    Japonya’da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü ViDEO

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    Japonya da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü #2

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    Japonya da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü #5

    Japonya da karaya oturan yük gemisi ikiye bölündü #6

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