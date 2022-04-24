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    Japonya’da kaybolan turist botu: 10 ceset çıkarıldı

    Hokkaido adası açıklarında 26 kişiyle birlikte kaybolan turist botundan 10 kişinin cansız bedeni bulundu.
    • 24.04.2022 - 13:15
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    Japonya’da kaybolan turist botu: 10 ceset çıkarıldı

    Japonya’nın kuzeyindeki Hokkaido eyaleti açıklarında 24 yolcu ve 2 mürettebatı taşıyan bir turist botu battı.

    KAZU I isimli botta 2 çocuğun da bulunduğu açıklandı.

    Yerel saatle 13.15’de bir ihbar aldıklarını belirten sahil güvenlik yetkilileri, kurtarma ekiplerinin 17.30 sıralarında Shiretoko Yarımadası yakınlarındaki bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.

    10’unun cesedi bulundu

    Japon yetkililer, turist botunda bulunan 26 kişiden 10'unun cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı.

    İHA’da yer alan bilgilere göre hayatını kaybeden 10 kişiden 7’sinin erkek, 3’ünün ise kadın olduğu belirtildi.

    Japonya’da kaybolan turist botu: 10 ceset çıkarıldı #1

    Şirketten açıklama yok

    Kaybolan KAZU I isimli botta bulunan yolcuları ve mürettebatı aramak için 7 gemi, 3 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda devriye botunu olay yerine sevk eden yetkililer, botun bağlı olduğu şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmadığını söyledi.

    Japonya’da kaybolan turist botu: 10 ceset çıkarıldı #2

    Japonya’da kaybolan turist botu: 10 ceset çıkarıldı #3


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