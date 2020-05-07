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Japonya'da korona virüse bağlı ölü sayısı 600'ü aştı

Japonya'da korona virüse bağlı ölü sayısı 600'ü aştı

Japonya'da 13 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 603'e, vaka sayısı ise 16 bin 287'ye yükseldi.