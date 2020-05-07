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- Japonya'da korona virüse bağlı ölü sayısı 600'ü aştı
Japonya'da korona virüse bağlı ölü sayısı 600'ü aştı
Japonya'da 13 kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 603'e, vaka sayısı ise 16 bin 287'ye yükseldi.
- İHA
- 07.05.2020 - 17:35
Koronavirüs pandemisinin ardından ülkede uygulanan olağanüstü hal (OHAL) süresinin 31 Mayıs'a kadar uzatıldığı Japonya'da, dünden bu yana 13 kişi daha virüse yenik düştü.
TOPLAM 603 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Japonya Sağlık Bakanlığı ve yerel hükümetlerin verilerine göre, son gelişmeler ülkede virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 603'e çıkardı.
Daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcuları arasından yaşamını yitiren 13 kişi haricinde, ülkenin farklı eyaletlerinden hayatını kaybedenlerin sayısı 590'a yükseldi.