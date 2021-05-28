Japonya'da koronavirüs OHAL'i 3 hafta daha uzayacak

Japonya hükümeti, artış trendini koruyan koronavirüs vakaları sonrası başkent Tokyo dahil 9 eyalette olağanüstü hal uygulamasının süresini üç hafta uzatacak.

Japonya’da koronavirüs vakalarında 4. dalga yaşanırken, Başbakan Suga Yoşihide Sağlık Bakanı Tamura Norihisa ile görüştü.

Yoşhide, bazı bölgelerde koronavirüs vaka oranının düştüğünü ancak genel kapsamda vaka seyrinin halen yüksek seyrettiğini söyledi.

“ANİ YÜKSELİŞLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLUNMALI”

Koronavirüs Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi vaka oranlarının yönetilebilir düzeyde olmasını vurgularken “Yeniden ani yükselişlere hazırlıklı olunmalı" diye konuştu.

JAPONYA’DA OHAL ÜÇ HAFTA DAHA UZAYACAK

Japon haber ajanslarına göre, hükümet, 31 Mayıs'ta sona ermesi planlanan OHAL uygulamasını 20 Haziran'a uzatmayı planlıyor. Bu kararla Tokyo, Osaka, Hokkaido, Aiçi, Kyoto, Hyogo, Okayama, Hiroşima ve Fukuoka eyaletlerinde OHAL şartları üç hafta daha uygulanacak.

Uygulamanın uzatıldığına yönelik son kararı Başbakan Suga, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyetinin vereceği tavsiye sonrası açıklayacak.