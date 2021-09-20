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    Japonya'da koronavirüs ve varyantlarına karşı 3’üncü doz aşı kararı

    Aşı üretici firmaların 3’üncü dozun gerekliliğine yönelik çağrılarını dikkate alan Japonya Koronavirüs Danışma Heyeti, alınan kararın başlangıç tarihini de ilerleyen günlerde duyuracak.
    • AA
    • 20.09.2021 - 08:06
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    Japonya'da koronavirüs ve varyantlarına karşı 3’üncü doz aşı kararı

    Japonya’da Koronavirüs Danışma Heyeti, salgının varyantlarıyla mücadelede 3'üncü doz aşının vurulması planını ele aldı.

    Heyet, ikinci dozdan altı ay sonra koronavirüse karşı üretilen antikorun düştüğü ve Japonya'da etkisini gösteren Delta dahil çeşitli varyantlara karşı aşının etkisini kaybettiğini iddialarını görüştü.

    AYNI MARKA AŞIYI OLABİLECEKLER

    Aşı üretici firmaların 3’üncü dozun gerekliliğine yönelik çağrılarını dikkate alan heyetin, istekli kişiler bu dozun vurulması için planlamayı uygulamaya alma kararı verdi.

    Buna göre iki doz Pfizer, Moderna ya da AstraZeneca aşısı vurulanlar, başvurmaları halinde aynı marka aşıyı olabilecekler.

    Japonya da koronavirüs ve varyantlarına karşı 3’üncü doz aşı kararı #1

    BAŞLANGIÇ TARİHİ DUYURULACAK

    Üçüncü doz aşının başlangıç tarihi ve uygulamanın kapsamına yönelik detayların daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

    126 milyon nüfuslu Japonya'da, koronavirüse karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

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