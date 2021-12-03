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    Japonya'da kuş gribi yine yayılıyor

    Kumamoto eyaletindeki bir tavuk çiftliğinde yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen kuş gribi vakalarının tespit edilmesinin ardından 67 bin tavuğun itlaf edileceği açıklandı.
    • İHA
    • 03.12.2021 - 09:37
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    Japonya'da kuş gribi yine yayılıyor

    Japonya'da bu yıl ilk olarak geçtiğimiz Kasım ayında ortaya çıkan kuş gribi salgını, ülkenin bir eyaletine daha sıçradı.

    Kumamoto'daki Nankan kasabasında bulunan bir tavuk çiftliğinde, yüksek derecede bulaşıcı olduğu belirtilen toplu kuş gribi vakaları tespit edildi.

    67 BİN TAVUK YOK EDİLECEK

    Tesiste dün çok sayıda tavuğun ölü bulunması üzerine yapılan testler sonucunda görülen salgın nedeniyle 67 bin tavuğun itlaf edileceği bildirildi.

    Yapılan genetik testlerde ise salgına yol açan mutasyonun virüsün H5 tipi olduğu belirlendi.

    BÖLGEDE ÖNLEMLER ALINDI

    Yetkililer alarma geçti Kumamoto eyalet yönetimi, salgının doğrulandığı tesisin 3 kilometre yarıçapındaki bölgede önlemleri en üst düzeye çıkarıldı.

    SEVKİYATLAR ASKIYA ALINDI

    Kısıtlı hareket alanı ilan edilen bölgenin dışına tavuk ve yumurta sevkiyatı askıya alındı.Tavuk çiftliği ve çevresinde kapsamlı bir dezenfeksiyon çalışması yapılacağı öğrenildi.

    Japonya da kuş gribi yine yayılıyor #1

    BAŞKA EYALETLERE DE SIÇRAMIŞTI

    2018 yılından bu yana ülkede ilk kez geçtiğimiz yılın Kasım ayında görülen toplu kuş gribi vakaları, daha bulaşıcı olan H5N8 mutasyonunun etkisiyle birçok eyalete sıçramış, itlaf edilen kümes hayvanlarının sayısının da geçen yıl rekor kırarak 6 milyonu geçtiği açıklanmıştı.

    Önceki rekorun ise virüsün daha az bulaşıcı bir türü nedeniyle toplam 5.78 milyon tavuğun itlaf edildiği 2005-2006 sezonuna ait olduğu kaydedilmişti.

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