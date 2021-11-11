Hokkaido eyaletinin Mikasa şehrinde bir araç, çöken otoyolda oluşan çukura düştü. Araçtaki 3 kişi, kazayı yaralı atlattı.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinin Mikasa şehrinde, otoyolda çökme meydana geldi.

O sırada seyir halinde olan ve içinde 3 kişi bulunan bir otomobil, oluşan dev çukura düştü.

Otomobilini içinden yaralı olarak kurtarılan 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldın.

TRAFİĞE KAPATILDI

Oluşan çukurun derinliğinin, yaklaşık 7 metre olduğu öğrenildi.

Çukur nedeniyle otoyolun 2.5 kilometrelik kısmı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

DENETİMLER ARTIRILDI

Olası bir yeni göçük riskine karşın bölgede denetimler artırıldı.

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

2 KASIM’DA TOKYO’DA YAŞANMIŞTI

Benzer bir kaza 2 Kasım'da Japonya’nın başkenti Tokyo'da yaşanmış, şehrin kalbindeki bir caddede göçük meydana gelmişti.

Japonya’da otoyolda çökme: 1 araç çukura düştü VİDEO



ÇÖP KAMYONU DÜŞMÜŞTÜ

Caddede yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 8 metre uzunluğunda bir çukur oluşurken, bölgede bulunan bir çöp kamyonunun çukura düşmüştü.

Kazanın sürücü ve beraberindeki şahsın araçtan indiği sırada gerçekleşmesi olası bir faciayı önlemişti.