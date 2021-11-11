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- Japonya’da otoyolda çökme: 1 araç çukura düştü
Japonya’da otoyolda çökme: 1 araç çukura düştü
- İHA
- 11.11.2021 - 10:21
- Güncelleme : 11.11.2021 - 10:39
Japonya'nın Hokkaido eyaletinin Mikasa şehrinde, otoyolda çökme meydana geldi.
O sırada seyir halinde olan ve içinde 3 kişi bulunan bir otomobil, oluşan dev çukura düştü.
Otomobilini içinden yaralı olarak kurtarılan 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldın.
TRAFİĞE KAPATILDI
Oluşan çukurun derinliğinin, yaklaşık 7 metre olduğu öğrenildi.
Çukur nedeniyle otoyolun 2.5 kilometrelik kısmı geçici olarak trafiğe kapatıldı.
DENETİMLER ARTIRILDI
Olası bir yeni göçük riskine karşın bölgede denetimler artırıldı.
Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.
2 KASIM’DA TOKYO’DA YAŞANMIŞTI
Benzer bir kaza 2 Kasım'da Japonya’nın başkenti Tokyo'da yaşanmış, şehrin kalbindeki bir caddede göçük meydana gelmişti.
Japonya’da otoyolda çökme: 1 araç çukura düştü VİDEO
ÇÖP KAMYONU DÜŞMÜŞTÜ
Caddede yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 8 metre uzunluğunda bir çukur oluşurken, bölgede bulunan bir çöp kamyonunun çukura düşmüştü.
Kazanın sürücü ve beraberindeki şahsın araçtan indiği sırada gerçekleşmesi olası bir faciayı önlemişti.