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    Japonya’da otoyolda çökme: 1 araç çukura düştü

    Hokkaido eyaletinin Mikasa şehrinde bir araç, çöken otoyolda oluşan çukura düştü. Araçtaki 3 kişi, kazayı yaralı atlattı.
    • İHA
    • 11.11.2021 - 10:21
    • Güncelleme : 11.11.2021 - 10:39
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    Japonya’da otoyolda çökme: 1 araç çukura düştü

    Japonya'nın Hokkaido eyaletinin Mikasa şehrinde, otoyolda çökme meydana geldi.

    O sırada seyir halinde olan ve içinde 3 kişi bulunan bir otomobil, oluşan dev çukura düştü.

    Otomobilini içinden yaralı olarak kurtarılan 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına aldın.

    TRAFİĞE KAPATILDI

    Oluşan çukurun derinliğinin, yaklaşık 7 metre olduğu öğrenildi.

    Çukur nedeniyle otoyolun 2.5 kilometrelik kısmı geçici olarak trafiğe kapatıldı.

    DENETİMLER ARTIRILDI

    Olası bir yeni göçük riskine karşın bölgede denetimler artırıldı.

    Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

    2 KASIM’DA TOKYO’DA YAŞANMIŞTI

    Benzer bir kaza 2 Kasım'da Japonya’nın başkenti Tokyo'da yaşanmış, şehrin kalbindeki bir caddede göçük meydana gelmişti.

    Japonya’da otoyolda çökme: 1 araç çukura düştü VİDEO

    ÇÖP KAMYONU DÜŞMÜŞTÜ

    Caddede yaklaşık 4 metre genişliğinde ve 8 metre uzunluğunda bir çukur oluşurken, bölgede bulunan bir çöp kamyonunun çukura düşmüştü.

    Kazanın sürücü ve beraberindeki şahsın araçtan indiği sırada gerçekleşmesi olası bir faciayı önlemişti.

    Japonya’da otoyolda çökme: 1 araç çukura düştü #1

    Japonya’da otoyolda çökme: 1 araç çukura düştü #2

    Japonya’da otoyolda çökme: 1 araç çukura düştü #3

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