Japonya'da Şinzo Abe'nin suikastçısı için idam beklentisi

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi sokak ortasında katleden saldırgan için Japonya'da idam cezası verilmesi yönünde büyük bir beklenti olduğu belirtildi.

Dünya Japonya'da düzenlenen kanlı suikastı konuşmaya devam ediyor...

Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe geçtiğimiz cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Dünyayı şoke eden suikastın zanlısının annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini gruba olan yakınlığı nedeniyle Abe'ye saldırı gerçekleştirdiğini söylediği ortaya çıktı.

Salı günü cenaze töreni düzenlenecek

Diğer yandan Abe'nin cenazesi ülkenin başkenti Tokyo'daki evine getirildi.

Nara'daki hastaneden dün ayrılan cenaze aracı Abe'nin naaşını Shibuya semtindeki ikametine ulaştırdı. Abe için salı günü yakınları ve ailesinin katılacağı bir cenaze töreni düzenleneceği öğrenildi.





Soruşturmadan yeni detaylar

Eski Japonya Başbakanı Abe’nin katil zanlısı hakkında yürütülen soruşturmada yeni detaylara ulaşıldı. 41 yaşındaki saldırgan Tetsuya Yamagami'nin polisteki ifadesinde, kullandığı silahı birbirine bantla yapıştırılmış 2 borudan yaptığını ve 6 borudan meydana gelen daha ölümcül bir versiyonunu da ürettiğini söylediği öğrenildi.

Ayrıca "bomba yapmaya çalıştığını" itiraf eden zanlının, Abe'yi önceki seçim konuşmalarında da öldürme niyetiyle takip ettiği ancak eylemi gerçekleştirecek fırsatı bulamadığı belirtildi. Zanlının beyanlarından yola çıkan polis ekipleri, Yamagami'nin "kasıtlı olarak mümkün olan en ölümcül ateşli silahı yapmaya çalıştığı" ihtimali üzerine yoğunlaştı.





İdam beklentisi

Soruşturma sürerken bir yandan da japon halkının verilecek ceza için beklentileri de tartışma konusu.

Alman yayın organı Bild'e konuşan Japon kültürü uzmanı Dr. Takuma Melber, ülkede büyük bir idam cezası beklentisi olduğunu söyledi.

"İdamdan başka bir seçenek göremiyorum"

Ülkede en son 2021’de üç kişinin asılarak idam edildiğine dikkat çeken Malber, “Japonya’da idamı destekleyenler açıkça çoğunlukta. Ülkenin nüfusunun yaklaşık yüzde 10’u idam cezasına karşı. Abe’yi öldüren saldırganın asılarak öldürülmesi muhtemel. Abe’nin büyük bir devlet adamı olması sebebiyle bu suça karşılık ölüm cezasının istenmesinden başka bir seçenek göremiyorum” diye konuştu.

Melber, “Bu aynı Almanya’da Angela Merkel’in vurulması gibi bir şey. Abe’nin etkisi dolayısıyla Yamagami’ye idam cezası verilmesine halkın büyük çoğunluğu destek verecektir.” dedi.

Japonya eski Başbakanı Şinzo Abe'ye silahlı saldırı anı VİDEO