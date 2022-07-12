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    Japonya'da Şinzo Abe'ye veda günü

    Japonya'da suikaste kurban giden eski Başbakan Şinzo Abe için Tokyo'da cenaze töreni düzenlendi.
    • 12.07.2022 - 12:23
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    Japonya'da Şinzo Abe'ye veda günü

    Japonya yasta...

    Geçtiğimiz cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe için ülkenin başkenti Tokyo'da cenaze töreni düzenlendi.

    Tapınakta uzun kuyruklar

    Dev metropolün kalbindeki Zojoji Tapınağı'nda yapılan tören öncesinde halk, Abe'nin fotoğrafının bulunduğu alana çiçek bırakabilmek için tapınağın dışında uzun kuyruklar oluşturdu.

    Japonya da Şinzo Abe ye veda günü #1

    Cenazesi iz bıraktığı yerlerden geçirildi

    Abe'nin eşi Akie Abe, ailesi, Japonya Başbakanı Fumio Kishida ve milletvekilleri dahil sınırlı sayıda katılımcının kabul edildiği basına kapalı gerçekleşen törenin ardından ise, Abe'nin naaşını taşıyan cenaze aracı, başbakanlık ofisi, parlamento binası ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) genel merkezi de dahil olmak üzere Abe'nin siyasi kariyerinde iz bırakan yerlerden geçti.

    Japonya da Şinzo Abe ye veda günü #2

    Yol kenarlarında toplandı

    Yol kenarlarında toplanan vatandaşlar, konvoyun geçişi sırasında Abe'nin naaşına sevgi gösterileri ile veda ederken, Abe için Tokyo ve Yamaguchi'de ayrı anma törenlerinin yapılacağı öğrenildi.

    Japonya da Şinzo Abe ye veda günü #3

    Bin 700 taziye mesajı geldi

    Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi, Abe'nin ani vefatı nedeniyle hükümetin toplam 259 ülke, bölge ve uluslararası kurumdan bin 700'den fazla taziye mesajı aldığını açıkladı. Hayashi, bunun Eski Başbakan Abe'nin diplomasi konusunda bıraktığı büyük başarının bir göstergesi olduğunu ifade etti.

    Japonya da Şinzo Abe ye veda günü #4

    Şinzo Abe zuikastı

    Geçtiğimiz Cuma günü seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğrayan Eski Japonya Başbakanı Şinzo Abe tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

    Japonya'nın en uzun süre görevde kalan başbakanı olan Abe'nin katil zanlısı ise, cinayeti annesinin iflasından sorumlu tuttuğu bir dini gruba Abe'nin destek verdiğine inandığı için işlediğini söylemişti.

    Japonya da Şinzo Abe ye veda günü #5

    Japonya da Şinzo Abe ye veda günü #6

    Japonya da Şinzo Abe ye veda günü #7

    Japonya da Şinzo Abe ye veda günü #8

    Japonya da Şinzo Abe ye veda günü #9

    Japonya da Şinzo Abe ye veda günü #10


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