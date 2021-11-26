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    Japonya'dan 6 ülkeden gelenlere karantina kararı

    Japon hükümeti, Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni koronavirüs mutasyonu nedeniyle Güney Afrika dahil 6 ülkeden gelen yolculara 10 günlük zorunlu karantina uygulama kararı aldı.
    • İHA
    • 26.11.2021 - 14:19
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    Japonya'dan 6 ülkeden gelenlere karantina kararı

    Güney Afrika'da dün tespit edilen ve "B.1.1.529" olarak adlandırılan yeni koronavirüs mutasyonu, Japonya hükümetini harekete geçirdi.

    Japonya Baş Kabine Sekreteri Hirokazu Matsuno gerçekleştirdiği basın toplantısında, Güney Afrika dahil 6 ülkeden gelen yolculara yönelik sınır tedbirlerinin sıkılaştırılacağını açıkladı.

    YARIN İTİBARIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

    Söz konusu ülkelerin Botsvana, Eswatini, Lesotho, Namibya, Güney Afrika ve Zimbabve olduğunu belirten Matsuno, yeni önlemlere tabi ülkelerden Japonya’ya gelen yolcuların hükümet tarafından belirlenen tesislerde 10 gün süreyle zorunlu karantinaya alınacağını ifade etti.

    Yeni sınır tedbirlerinin yarın itibarıyla yürürlüğe gireceği öğrenildi.

    Japonya dan 6 ülkeden gelenlere karantina kararı #1

    DÜNYA ALARMDA

    Dün Güney Afrika ve Botsvana'da yeni bir mutasyonun tespit edildiği açıklanmış,
    “B.1.1.529” olarak isimlendirilen yeni mutasyona Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden bazı yolcularda da rastlanması endişeye neden olmuştu.

    Yeni mutasyon dünyayı alarma geçirirken, birçok ülke Güney Afrika'ya yönelik seyahat kısıtlamalarını tedbir olarak yeniden gözden geçirme kararı almıştı.

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