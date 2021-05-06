Japonya'dan Hindistan'a koronavirüs yardımı

Koronavirüsün etkisi altındaki Hindistan'ın sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla Japonya, 50 milyon dolara kadar finansal hibe verecek.

Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile çevrim içi görüşen Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, koronavirüs salgında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

50 MİLYON DOLAR HİBE

Motegi, salgınla mücadele kapsamında Hindistan'ın sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla bu ülkeye 50 milyon dolara kadar finansal hibe verileceğini söyledi.

SAĞLIK EKİPMANLARI GÖNDERİLECEK

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırılan NHK'nin haberine göre Japonya, Hindistan'a solunum cihazları, oksijen yoğunlaştırıcılar dahil çeşitli sağlık ekipmanları gönderecek.

TEŞEKKÜR ETTİ

Görüşmede Bakan Jaishankar, salgının etkisi altındaki Hindistan'a yapılacak yardımdan teşekkür etti.