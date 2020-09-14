Japonya'nın yeni başbakanı Suga Yoşihide olacak

Suga Yoşihide'nin bu hafta Abe'den başbakanlık koltuğunu devralması bekleniyor.

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, sağlık sorunları nedeniyle geçtiğimiz ay istifa ettiğini duyurdu.

Şinzo Abe'nin görev süresi Eylül 2021'de dolacaktı.

Abe'nin istifasının ardından Japonya’da iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin başkanlığına Kabine Baş Sekreteri ve Hükümet Sözcüsü Suga Yoşihide seçildi.

JAPONYA'NIN YENİ BAŞBAKANI OLACAK

71 yaşındaki Suga’nın hafta içinde başbakanlık görevini üstlenmesi bekleniyor. Abe'den koltuğu devralacak isim, eski başbakanın temel ekonomik ve dış politikalarını izleyeceğini söyledi.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI YAPACAK İDDİASI

Suga'nın 2021'de Liberal Demokrat Parti'nin başkanı olarak üç yıllık bir dönemi elde etme şansını artırmak için önümüzdeki ay parlamentonun alt meclisi için erken seçim çağrısı yapacağı konuşuluyor.