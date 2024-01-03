Japonya'yı 7.4'lük deprem vurdu! Hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi Ülkede pazartesi günü yaşanan art arda iki büyük depremlerde vefat edenlerin sayısı 64 oldu. Yapılan açıklamada enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların olduğu belirtildi.

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AA & Ensonhaber

2024 yılı Japonya için felaketlerle başladı.

Yılın ilk günü İşikawa'nın Noto Yarımadası açıklarında 5 ve 7.4 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremin şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı.

Yollar çöktü, binalar yıkıldı

İlk belirlemelere göre vatandaşların sakinliği depremde büyük hasarın yaşanmadığını gösterse de öyle olmadı.

Afetlerin ardından kara yollarında çökme yaşandığı, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklıklar yaşandığı, bazı köylere ulaşımın kapandığı açıklandı.

Can kaybı 64 oldu

İşikawa Eyalet Valiliği'nden gelen son açıklamada ise bölgedeki depremlerde 64 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölgedeki yerel belediyelere, halen devam eden depremler sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar olduğuna yönelik bilgiler ulaştığı kaydedildi.

Noto Yarımadası'na yönelik verilen aralıklı yağmur yağışı tahminleri sonrası, bölgede olası toprak kaymalarına karşı uyarılar verildi.

Uçak kazası yaşandı

Öte yandan ülkede dün de uçak kazası meydana geldi.

Uluslararası Tokyo Haneda Havalimanı'nda yaşanan olayda yolcu uçağı, iniş esnasında sahil güvenlik uçağı ile çarpıştı.

Yapılan açıklamaya göre yolcu uçağında bulunan 367 yolcu ve 12 mürettebatın tahliye edildiği belirtildi.

Sahil güvenlik uçağındaki 6 kişinin 5'inden haber alınamadığı açıklandı. Yapılan son açıklamada, sahil güvenlik mürettebatının ölü bulunduğu belirtildi.