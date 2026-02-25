JD Vance: İranlılarla makul bir anlaşma için görüşüyoruz

ABD-İran gerilimi...

İki ülke arasındaki nükleer anlaşmazlığı diğer Orta Doğu ülkelerini de tehlikeye atarken gözler müzakerelerin üçüncü turuna çevrildi.

Daha önce iki defa görüşen taraflar üçüncü tur için yarın Cenevre'de bir araya gelecek.

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD-İran arasındaki müzakerelere ilişkin ABD basınına açıklamalarda bulundu.

TRUMP'IN TALEPLERİNİN NET OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Vance, Başkan Donald Trump’ın İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağı konusunda net olduğunu belirterek, Trump'ın bu hedefe diplomatik yollarla ulaşmak istediğini, ancak elinde başka araçlar da olduğunu kaydetti.

ABD ve İran arasında yarın İsviçre’nin Cenevre kentinde 3’üncü turu yapılacak olan müzakereye değinen Vance, İranlıların yarın yapılacak olan müzakerelerde Trump'ın dediklerini ciddiye almasını umduğunu söyledi.

MAKUL BİR ANLAŞMA VURGUSU

Vance, "İranlılarla makul bir anlaşmaya varmak için bir tur daha diplomatik görüşmeler yapıyoruz" dedi.

"ÖLÜMCÜL SİLAHI KULLANMAYA HAZIRIZ"

Geçtiğimiz günlerde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Trump'ın ilk tercihi her zaman diplomasi olmakla birlikte, daha önce de yaptığı gibi gerekirse ABD ordusunun ölümcül gücünü kullanmaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.