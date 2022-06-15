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    Jens Stoltenberg: NATO'nun daha fazla silaha ihtiyacı var

    Stoltenberg, "Daha sağlam ve savaşa hazır ileri mevcudiyet ihtiyacını tartıştık" dedi.
    • 15.06.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 15.06.2022 - 10:44
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    Jens Stoltenberg: NATO'nun daha fazla silaha ihtiyacı var

    NATO, askeri ittifakı güçlendirmenin yollarını arıyor.

    Genel Sekreter Jens Stoltenberg, Hollanda'da düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

    Gündem Madrid'deki NATO Zirvesi

    Gayriresmi toplantıda Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin yanı sıra Danimarka, Polonya, Letonya, Romanya, Portekiz ve Belçika liderleri yer aldı.

    Burada yaptığı açıklamada Stoltenberg, "Madrid'de duruşumuzun büyük ölçüde güçlendirilmesi konusunda el sıkışacağız." dedi.

    Silah kapasitesini artırma konusu

    Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonrası doğu sınırı boyunca "daha fazla yüksek hazırlık" konumuna ulaşmaları ve silah kapasitelerini güçlendirmeleri gerektiğini vurguladı.

    Genel Sekreter, "Daha sağlam ve savaşa hazır ileri mevcudiyet, daha da yüksek hazırlık ve daha önceden konumlandırılmış ekipman ve malzeme ihtiyacını tartıştık." ifadesini kullandı.

    "Ukrayna'nın, daha fazla ağır silahı olmalı"

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'in, daha uzun menzilli silahlar için yaptığı çağrıya yanıt veren Stoltenberg, Kiev'e daha ağır silahlar verilmesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

    Reuters'ın haberine göre, Stoltenberg, "Ukrayna, daha fazla ağır silaha sahip olmalı. NATO müttefikleri ve ortakları ağır silahlar sağladı ." diye ekledi.

    Jens Stoltenberg: NATO nun daha fazla silaha ihtiyacı var #1

    Jens Stoltenberg: NATO nun daha fazla silaha ihtiyacı var #2


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