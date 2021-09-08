Jens Stoltenberg: Taliban güvenlik konusunda sözünü tutmalı

Taliban'ın, Afganistan'daki güvenlik sözünü tutmasını isteyen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO'nun Afganistan'da yıllarca istikrarı geliştirdiğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ABD Almanya tarafından gerçekleşen toplantıda, Afganistan'daki gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

TALİBAN'IN SÖZÜNÜ TUTMASINI İSTEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın ortaklaşa düzenlediği toplantıda konuşma yapan Stoltenberg, Taliban'ın terörizm, insan hakları ve Afganistan'ı terk etmek isteyenlerin güvenli şekilde ayrılmaları konusunda sözlerini tutması gerektiğini vurguladı.

NATO'NUN İSTİKRARI GELİŞTİRDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

NATO'nun Afganistan'dan ayrılara kadar terörle mücadelede kazanımlar elde ettiğini dile getiren Stoltenberg, NATO'nun bu ülkedeki varlığının bölgesel güvenlik ve istikrarı onlarca yıl boyunca geliştirdiğini belirtti.