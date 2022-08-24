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    Jens Stoltenberg: Ukrayna'ya askeri destek, barış için en iyi yol

    Stoltenberg, Putin'in stratejik bir hata yaptığını söyledi. Çatışmaların gidişatına işaret eden Stoltenberg, "Yıpratma savaşına dönüştü" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2022 - 10:46
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 11:15
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    Jens Stoltenberg: Ukrayna'ya askeri destek, barış için en iyi yol

    24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı devam ediyor.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, çatışmalar konusunda açıklama yaptı.

    Stoltenberg, hem Rusya hem de Ukrayna'nın "yıpratma savaşı" yürüttüğünü söyledi.

    "Barış için daha fazla askeri destek" çağrısı

    Almanya basınından Die Welt'e konuşan Stoltenberg, azalan desteğe rağmen Kiev'e silah teslimatının daha önemli olduğunu düşünüyor.

    Stoltenberg, "Barış çözümü için en iyi şey, Ukrayna'ya daha fazla askeri destek." ifadesini kullandı.

    "Yıpratma savaşı haline geldi"

    "Bu savaş artık bir yıpratma savaşı, lojistik avantajlar ve irade savaşı haline geldi." diyen NATO Genel Sekreteri, "Bu nedenle NATO müttefiklerinin Ukrayna'yı desteklemesi önemlidir." diye konuştu.

    "Putin, büyük stratejik bir hata yaptı"

    Stoltenberg, NATO ve müttefiklerinin çatışmanın bir parçası olmadığını söyleyerek, "Ama biz, Ukrayna'ya meşru müdafaa hakkını savunması için yardım ediyoruz. Başkan Putin, büyük stratejik bir hata yaptı. Ukrayna'da kontrolü birkaç gün içinde ele alabileceğini düşündü." tespitinde bulundu.

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna'da ağır kayıplar yaşandığını da sözlerine ekledi.

    Jens Stoltenberg: Ukrayna ya askeri destek, barış için en iyi yol #1


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