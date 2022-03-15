Jens Stoltenberg'den 'kimyasal silah' açıklaması: Endişeliyiz

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Rusya-Ukrayna savaşı üzerine gündeme gelen kimyasal silah tartışmalarına değinerek önemli açıklamalar yaptı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, tüm dünyanın takip ettiği ve 20 gündür devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili konuştu.

Güvenlik açısından kritik günler yaşandığını belirten Jens Stoltenberg, 16 Mart'ta savunma bakanlarının bir araya geleceğini; toplantıya Ukrayna savunma bakanının da katılacağını söyledi.

"KİMYASAL SİLAH KULLANIYOR OLABİLİRLER"

Rusya'yı yalancılıkla suçlayan Stoltenberg, "Rusya, Ukrayna’yı işgal niyetleri olmadığını söyledi ama işgal etti. Askerlerini geri çektiğini iddia etti ama etmedi. Sivil hedef aldı, şimdi de kimyasal silah kullanıyor olabilir." dedi.

"NATO TOPRAĞININ HER KARIŞI KORUNACAK"

NATO toprağının her karışını koruyacaklarını belirten Stoltenberg, "Yıllardır eğitim verdiğimiz Ukrayna ordusu şimdi Rusya’ya direniyor. Askeri ekipman desteğimiz sürecek. NATO'nun temel sorumluluğu tüm müttefiklerini korumaktır. Ukrayna işgali sonrasında Avrupa'daki güçlerimizi artırdık. Bir müttefiğimize yapılacak saldırıya tüm müttefiklerimiz tarafından cevap verilecek. Böyle bir durum yaşandığında da kontrolden çıkıp tehlikeli durumlara ulaşmaması için hava sahalarını ve sınır bölgelerini çok yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇİN DESTEK VERMEMELİ, SALDIRILARI KINAMALI"

Stoltenberg, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Stoltenberg'e ilk olarak "NATO Çin'in Rusya'ya herhangi destek verdiğine dair bilgi aldı mı?" sorusu yönetildi.

NATO'nun temel sorumluluğunun bütün NATO müttefiklerini korumak ve savunmak olduğunu söyleyen Stoltenberg, "Tek bir müttefiğe saldırı tümüne saldırı olur. Bunu yaparken şu anda daha tehlikeli bir ortamında yapıyoruz. Bunun sebebi Ukrayna'nın işgal edilmesi ancak doğu tarafında gücümüzü artırdık. Çin konusunda da Çin dünyanın geri kalanına katılmalı ve güçlü şekilde Ukrayna'nın işgalini kınamalı. Rusya'ya herhangi bir destek, onların savaşını kolaylaştıracaktır ve devam ettirmesini sonuçlandıracaktır. O yüzden Çin'in de BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak uluslarası hukuka uyma sorumluluğu var. Çünkü ortada uluslarası hukuka uygunsuz bir durum var. Dolayısıyla yakından izliyoruz." diye konuştu.

"UKRAYNA UZUN YILLARDIR DESTEKLENİYOR"

Stoltenberg, "NATO için eşik nedir? Rusya'nın sebep olduğu ölümler ne aşamada NATO'nun doğrudan müdahalesini gerektirecektir?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"NATO müttefikleri Ukrayna'yı uzun yıllardır destekliyor. 2014'te de İngiltere, ABD ve Kanada gibi ülkeler desteğini göstermişti. Bu yıllara dayalı desteğin dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. NATO'nun destekleri sayesinde Ukrayna askeri kuvvetleri de çok daha eğitimli o yıllara göre. Bu cesaret Ruslara karşı savaşmalarını ve kendilerinden daha güçlü ve vahşi bir orduya karşı koymalarını mümkün kıldı. Ukrayna çok değerli bir ortağımız ve desteğimiz onlara devam edecek, geçmişte olduğu gibi. Hem askeri teçhizat anlamında hem de finansal anlamda."

"YAPTIRIMLAR RUS EKONOMİSİNİ SARDI"

"Yaptırımlar zaten Rus ekonomisini sarsmış durumda." açıklaması yapan Stoltenberg, "Amacımız Rusya'nın ve Putin'in Ukrayna işgalinden sorumlu olduğunu net bir şekilde ifade etmek ve askerlerini çekmesi gerektiğini göstermek." diye konuştu.