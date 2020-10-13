Jessica Simpson, 45 kilo verdi

Üç çocuk annesi şarkıcı ve oyuncu, aşırı kilo aldığı son hamileliğinden bu yana 45 kilo vererek 90'lı yıllardaki kadar fit bir görünüme kavuştu. Simpson, son halini sosyal medyada paylaştı.

Ünlü şarkıcı Jessica Simpson, yıllar sonra 1990’lardaki görüntüsüne kavuştu.

Eric Johnson ile evli olan 40 yaşındaki üç çocuk annesi Amerikalı şarkıcı, tam anlamıyla eridi.

FİT GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Moda tasarımcılığına soyunan ve jean koleksiyonu üreten Simpson, koleksiyonundan bir parça ile fit halini gözler önüne seren sosyal medya paylaşımı yaptı.

45 KİLO VERDİ

Üçüncü çocuğu Birdie Mae’ye hamileyken aldığı kilolarla dikkat çeken Simpson, geçen yıl yaptığı doğum sonrası spor yapmaya başladı ve bugüne kadar 45 kilo verdi.

1 SAAT TEKNOLOJİDEN UZAK KALIYOR

Simpson, zayıflamasını yürüyüş, egzersiz, sağlıklı beslenme, günde en az yedi saat uyku ve günde bir saat teknolojiden tamamen uzak kalmak şeklinde sıraladığı beş günlük bir rutinle sağladığını anlattı.

108 KİLOYA KADAR ÇIKMIŞTI

Simpson, son hamileliğinde 108 kiloya kadar çıkmış, aşırı kilo artışına bağlı sağlık sorunları yaşamaya başlamıştı.