Jill Biden: Eşim, Putin ile görüşmeye hazır

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, eşinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye son derece hazır olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ilk yurt dışı gezisi başladı.

Bu kapsamda Biden bugün ilk görüşmesini İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile gerçekleşltirdi.

İki lider eşleri ile birlikte bir araya geldi.

First Lady Jill Biden, Johnson'un eşi Carrie Symonds ile çay içtikten sonra gazetecilerle sohbet etti.

First Lady'e Başkan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye hazır olup olmadığı soruldu.

"ÇOK ÇALIŞTI, SON DERECE HAZIR"

ABD Başkanı’'nın, ilk yurt dışı gezisine iyi hazırlandığını anlatan Jill Biden, "Bence çok iyi hazırlandı. Haftalarca okudu, bugüne kadar çalıştı. Son derece hazır. Elbette burada olacak liderlerin çoğunu tanıyor. Joe dış politikayı seviyor. Bu onun kalesi" ifadelerini kullandı.

PUTİN-BİDEN GÖRÜŞMESİ CENEVRE'DE

Biden dün, başkanlık görevindeki ilk yurt dışı gezisine başladı. Biden, bu gezi kapsamında, İngiltere'nin güneybatısında G7 Zirvesi'ne, Brüksel'de NATO liderleri ve Avrupa Birliği temsilcilerinin görüşmelerine katılacak ve Cenevre'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme gerçekleştirecek.