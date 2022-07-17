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    Jill Biden: Joe Biden'ın çok planı vardı ama öncelik veremedi

    Amerikalı First Lady, görevdeki eşinin çeşitli sorunlarla yüz yüze geldiğini söyledi. Biden'ın eşi Jill, "Yapmak istediği şeyler için çok fazla ümidi ve planı vardı" diye konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 17.07.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 17.07.2022 - 11:52
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    Jill Biden: Joe Biden'ın çok planı vardı ama öncelik veremedi

    ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden, eşinin şimdiye kadar yürüttüğü görevle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    71 yaşındaki First Lady, Massachusetts'te Demokratik Ulusal Komite için düzenlenen bağış toplantısında konuştu.

    "Çok fazla ümidi ve planı vardı"

    Joe Biden'ın başkanlığı sırasında karşılaştığı zorluklara değinen Jill Biden, "Yapmak istediği şeyler için çok fazla ümidi ve planı vardı, ama ne zaman arkasını dönse, o anın sorunlarını ele almak zorundaydı. Yoluna atılan çok şey oldu." dedi.

    Biden döneminde yaşanan olaylar

    Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başladığından beri Afganistan'dan çekilme, kürtaj hakkını anayasal olarak garanti altına alan 1973 tarihli Roe-Wade kararının iptal edilmesi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve yükselen enflasyonla karşı karşıya kaldı.

    "Geldiğini gördük ama inanmadık"

    ABD Başkanı'nın eşi, "(Yüksek Mahkeme'nin Roe-Wade'i bozmasıyla) neler olacağını kim düşünebilirdi ki? Belki geldiğini gördük ama yine de inanmadık." ifadelerini kullandı.

    Jill Biden: Joe Biden ın çok planı vardı ama öncelik veremedi #1

    Silah şiddeti ve Ukrayna'daki savaş

    Jill Biden ayrıca, "Bu ülkedeki silah şiddeti kesinlikle dehşet verici. Ukrayna'daki savaşın geldiğini görmedik." diye konuştu.

    79 yaşındaki Biden'ın görev onayı düşmüş durumda. Demokrat seçmenlerin yüzde 64'ü, 2024 seçimlerinde başka bir aday görmek istediklerini söylüyor.

    "Cumhuriyetçiler sıkı çalışıyor"

    CNN'in aktardığına göre, Jill Biden, "Ara seçimlerde yenileceğimizi söyleyen çok fazla insan olduğunu biliyorum. Cumhuriyetçiler sıkı çalışıyor, iyi ya da kötü için bir aradalar. Dolayısıyla biz daha çok çalışmalıyız." diye ekledi.

    ABD'de bu yıl kasım ayında Kongre ara seçimleri yapılacak.


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