Joe Biden bir Trump dönemi uygulamasını daha iptal etti

Joe Biden bir Trump dönemi uygulamasını daha iptal etti

ABD Başkanı Biden, Trump'ın TikTok ve WeChat uygulamalarının ABD'de yasaklanmasına yönelik kararnameleri geçersiz kılan yeni bir kararname imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Çin merkezli TikTok ve WeChat uygulamalarını hedef alan kararnamelerinin yerine yeni bir kararname imzaladı.

Biden, yeni kararnamede ilgili ABD'li kurumlara yabancı rakip devletler tarafından geliştirilen yazılım ve uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine risk teşkil edip etmediğine dair "kanıtlara dayanan" analizler yapılması emri verdi.

TRUMP YASAKLADI, BİDEN KALDIRDI

Trump, 2020'de TikTok ve WeChat isimli uygulamaların ABD'nin ulusal güvenliğine tehdit olduğu gerekçesiyle ABD'de yasaklanması için kararname imzalamıştı.

Ancak Trump'ın kararnamesi birçok eyalet mahkemesinin engeline takılmış ve kararname yürürlüğe girememişti.